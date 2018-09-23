Коммерсанта из Владивостока поймали на "подзамочном" криминале

23 Сент. 02:46 2018-09-23T02:46:27+03:00

Суд обязал предпринимателя из Владивостока доплатить в казну 2,8 миллиона рублей неуплаченных таможенных платежей

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2,8 миллиона рублей таможенных платежей недоплатил в бюджет коммерсант из Владивостока. Находкинская таможня возбудила уголовное дело. Суд обязал предпринимателя вернуть деньги в бюджет, а также заплатить 100 тысяч рублей штрафа.

Гендиректор владивостокской компании заключил контракт с китайской фирмой на поставку электронных дверных замков и ключей для них. При ввозе товара (более 5 тонн) в Находкинскую таможню поступили недостоверные сведения о стоимости товара, что занизило таможенные платежи. В результате предприниматель недоплатил федеральному бюджету 2,8 миллиона рублей.

По факту таможня возбудила уголовное дело по статье УК РФ «уклонение от уплаты таможенных платежей».

Суд признал владивостокского предпринимателя виновным, обязав его уплатить 2,8 миллиона рублей, а также 100 тысяч рублей штрафа.