2018-09-23T02:46:27+03:00
Происшествия

Коммерсанта из Владивостока поймали на "подзамочном" криминале

Суд обязал предпринимателя из Владивостока доплатить в казну 2,8 миллиона рублей неуплаченных таможенных платежей
Игорь Сорокин
Поделиться:
фото из архивафото из архива
Изменить размер текста:

2,8 миллиона рублей таможенных платежей недоплатил в бюджет коммерсант из Владивостока. Находкинская таможня возбудила уголовное дело. Суд обязал предпринимателя вернуть деньги в бюджет, а также заплатить 100 тысяч рублей штрафа.

Гендиректор владивостокской компании заключил контракт с китайской фирмой на поставку электронных дверных замков и ключей для них. При ввозе товара (более 5 тонн) в Находкинскую таможню поступили недостоверные сведения о стоимости товара, что занизило таможенные платежи. В результате предприниматель недоплатил федеральному бюджету 2,8 миллиона рублей.

По факту таможня возбудила уголовное дело по статье УК РФ «уклонение от уплаты таможенных платежей».

Суд признал владивостокского предпринимателя виновным, обязав его уплатить 2,8 миллиона рублей, а также 100 тысяч рублей штрафа.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяный автогонщик пойдёт под суд за кровавое ДТП
Грабитель-рецидивист обокрал старика, но не ушёл от кулаков его племянника
Стивен Сигал метит в кресло губернатора Приморья
В Приморье производитель лепил наггетсы из свинины вместо курицы
В ЗАТО Фокино на заброшенном хлебозаводе нашли тело 12-летнего мальчика
У дальневосточного леопарда может появиться северокорейский хранитель
Под Находкой задержали убийцу и грабителя двух родственниц
Организаторов морской прогулки, в которой едва не погибли 42 человека, накажут СК и прокуратура
Истребители Су-34 разбомбили корабли в Японском море
Сейсмостойкая подпорная стена скоро появится на улице Громова
29 сентября - Всемирный день сердца
Из-за сломанного светофора жители Владивостока томятся в пробках и опаздывают на работу
Малышей Владивостока ждут на Дне рожденья тигрят
Приморье накроют туманы и облака
"На пересдачу!": ученик автошколы из Находки перевернулся в машине прямо на экзамене
В Приморье "горе-фермер" отдаст 20 тысяч рублей за то, что не рвал сорняки на арендованной земле
Гигантский лайнер навсегда останется на первом причале Владивостока
"Серийная адвокатша" развела 13 человек из Камень-Рыболова на 350 тысяч
Во Владивостоке ищут виновных в безумном происшествии
Опасная плодожорка подъела груши, которые везли для приморцев из Китая
Власти сняли режим ЧС в трёх муниципалитетах Приморья
Изменился телефонный номер контакт-центра Почты России