По следам ВЭФ: японцы поставят ветряки на острове Попова

23 Сент. 04:19 2018-09-23T04:19:49+03:00

Для людей, разбирающихся в энергетике, очевидно, что это больше имиджевый проект, нежели энергетическая альтернатива

Изменить размер текста: A A

Японская Mitsui & Co, Ltd. намерена установить две ветроэнергетические установки на острове Попова, относящемся к Владивостоку.

Общая мощность двух ВЭУ составит до 600 кВт.

Как рассказали в администрации Приморья, соглашение об этом компания подписала с краевыми властями на полях IV Восточного экономического форума во Владивостоке.