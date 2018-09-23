2018-09-23T04:19:49+03:00
Общество

По следам ВЭФ: японцы поставят ветряки на острове Попова

Для людей, разбирающихся в энергетике, очевидно, что это больше имиджевый проект, нежели энергетическая альтернатива
Игорь Сорокин
Поделиться:
Комментарии: comments2
фото - pixabay.comфото - pixabay.com
Изменить размер текста:

Японская Mitsui & Co, Ltd. намерена установить две ветроэнергетические установки на острове Попова, относящемся к Владивостоку.

Общая мощность двух ВЭУ составит до 600 кВт.

Как рассказали в администрации Приморья, соглашение об этом компания подписала с краевыми властями на полях IV Восточного экономического форума во Владивостоке.

Еще больше материалов по теме: «IV Восточный экономический форум (сентябрь 2018 г.)»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяный автогонщик пойдёт под суд за кровавое ДТП
Грабитель-рецидивист обокрал старика, но не ушёл от кулаков его племянника
Стивен Сигал метит в кресло губернатора Приморья
В Приморье производитель лепил наггетсы из свинины вместо курицы
В ЗАТО Фокино на заброшенном хлебозаводе нашли тело 12-летнего мальчика
У дальневосточного леопарда может появиться северокорейский хранитель
Под Находкой задержали убийцу и грабителя двух родственниц
Организаторов морской прогулки, в которой едва не погибли 42 человека, накажут СК и прокуратура
Истребители Су-34 разбомбили корабли в Японском море
Сейсмостойкая подпорная стена скоро появится на улице Громова
29 сентября - Всемирный день сердца
Из-за сломанного светофора жители Владивостока томятся в пробках и опаздывают на работу
Малышей Владивостока ждут на Дне рожденья тигрят
Приморье накроют туманы и облака
"На пересдачу!": ученик автошколы из Находки перевернулся в машине прямо на экзамене
В Приморье "горе-фермер" отдаст 20 тысяч рублей за то, что не рвал сорняки на арендованной земле
Гигантский лайнер навсегда останется на первом причале Владивостока
"Серийная адвокатша" развела 13 человек из Камень-Рыболова на 350 тысяч
Во Владивостоке ищут виновных в безумном происшествии
Опасная плодожорка подъела груши, которые везли для приморцев из Китая
Власти сняли режим ЧС в трёх муниципалитетах Приморья
Изменился телефонный номер контакт-центра Почты России