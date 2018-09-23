По следам ВЭФ: японцы поставят ветряки на острове Попова
Для людей, разбирающихся в энергетике, очевидно, что это больше имиджевый проект, нежели энергетическая альтернатива
фото - pixabay.com
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Японская Mitsui & Co, Ltd. намерена установить две ветроэнергетические установки на острове Попова, относящемся к Владивостоку.
Общая мощность двух ВЭУ составит до 600 кВт.
Как рассказали в администрации Приморья, соглашение об этом компания подписала с краевыми властями на полях IV Восточного экономического форума во Владивостоке.
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