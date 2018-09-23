Китайские грузы пошли через Приморье по новому маршруту
Новую грузовую линию по маршруту Хуньчунь-Зарубино-Нимбо открыли в зоне таможенного поста Морской порт Зарубино Владивостокской таможни в рамках развития международного транспортного коридора «Приморье-2».
На китайском судне «MSR № 1» из порта Зарубино в порт Нимбо отправляют 200 контейнеров с зерном кукурузы.
Всего в пункт пропуска Зарубино прибыло шесть составов общим объемом 176 контейнеров с зерном кукурузы. Таможенный контроль по постановлению правительства РФ провели по схеме, утвержденной Минтрансом. Ожидается еще 24 контейнера. После формирования судовой партии кукурузу вывезут на китайском судне с таможенной территории Евразийского экономического союза в Китай.
Справка КП:
В сентябре торжественно запустили грузовую линию. На церемонии между ООО «Морской порт в бухте Троицы», отправителем грузов ЗАО «Северо-восточная Азия» и получателем порт «Нинбо-Чжоушань» подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве.
Международный транспортный коридор «Приморье-2» соединяет китайскую провинцию Цзилинь с портами на территории РФ: Зарубино, Славянка, Посьет.