Китайские грузы пошли через Приморье по новому маршруту

23 Сент. 04:49 2018-09-23T04:49:37+03:00

Всего в пункт пропуска Зарубино прибыло шесть составов общим объемом 176 контейнеров с зерном кукурузы

Изменить размер текста: A A

Новую грузовую линию по маршруту Хуньчунь-Зарубино-Нимбо открыли в зоне таможенного поста Морской порт Зарубино Владивостокской таможни в рамках развития международного транспортного коридора «Приморье-2».

На китайском судне «MSR № 1» из порта Зарубино в порт Нимбо отправляют 200 контейнеров с зерном кукурузы.

Всего в пункт пропуска Зарубино прибыло шесть составов общим объемом 176 контейнеров с зерном кукурузы. Таможенный контроль по постановлению правительства РФ провели по схеме, утвержденной Минтрансом. Ожидается еще 24 контейнера. После формирования судовой партии кукурузу вывезут на китайском судне с таможенной территории Евразийского экономического союза в Китай.

Справка КП:

В сентябре торжественно запустили грузовую линию. На церемонии между ООО «Морской порт в бухте Троицы», отправителем грузов ЗАО «Северо-восточная Азия» и получателем порт «Нинбо-Чжоушань» подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве.

Международный транспортный коридор «Приморье-2» соединяет китайскую провинцию Цзилинь с портами на территории РФ: Зарубино, Славянка, Посьет.