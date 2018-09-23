2018-09-23T07:17:39+03:00
Общество

Мэрия Владивостока клянется не жертвовать зеленью ради детсада

Детский сад действительно будет расширен, но вырубки зеленой зоны или установки забора не будет
Игорь Сорокин
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фото - мэрия Владивостокафото - мэрия Владивостока
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Проектировщики мэрии Владивостока рассматривают варианты устройства детских площадок и подъездных путей к новому детсаду на Постышева, 7а. Вопреки страхам жителей микрорайона вырубок деревьев и превращения сквера в стройплощадку не планируют.

Так, по предварительным проработкам, две детские площадки перенесут на другую сторону детского сада. Это позволит сохранить деревья. Вариант обсуждают проектировщики с инициативной группой жителей микрорайона, сообщили в Дирекции по строительству ВГО.

Напомним, узнав о реконструкции детского сада по улице Постышева, 7а, жители микрорайона обеспокоились, что проект затронет зеленую зону. Детский сад действительно будет расширен, но вырубки зеленой зоны или установки забора не будет. Это подтвердил мэр Владивостока.

«Садик строим, он нам нужен, благоустройство парка делаем, пешеходные связи сохраняем, проект строительства пересмотрим таким образом, чтобы стройка не мешала жителям микрорайона», — подчеркнул Виталий Веркеенко на встрече с жителями.

Детский сад на Постышева, 7а будет одним из самых больших во Владивостоке, в нем планируют открыть четыре ясельные группы и 14 обычных. Аукцион на строительные работы состоялся 17 сентября. Его выиграло красноярское ООО «Титан».

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