2018-09-23T09:54:30+03:00
Спорт

Кикбоксёры Приморья везут из Италии пять медалей

Примечательно, что две высшие награды на счету девушек
Игорь Сорокин
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фото - АПКфото - АПК
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23 сентября в итальянском Йезоло подошло к концу первенство мира по кикбоксингу. В соревнованиях принимала участие сборная команда федерации кикбоксинга Приморья. Приморцы вновь подтвердили звание сильнейших.

Несмотря на безжалостную конкуренцию, воспитанники приморской школы кикбоксинга завоевали пять медалей: две золотые, две серебряные и бронзовую.

Примечательно, что две высшие награды на счету девушек. Победительницами первенства мира стали Анна Полуцкая из Новопокровки в дисциплине «фулл-контакт» (тренер Алексей Байнякшин) и Полина Чуйко из Владивостока в дисциплине «фулл-контакт с лоу-киком» (тренер Юрий Бородий).

Серебряными призерами первенства мира стали уссурийская спортсменка Мария Башкина в дисциплине «К-1» (тренер Владимир Кофанов) и ее земляк Даниил Сурменко в дисциплине «фулл-контакт с лоу-киком» (тренер Андрей Подоплелов).

Бронзовой награды удостоен Алексей Баринов из Владивостока в дисциплине «фулл-контакт с лоу-киком» (тренер Юрий Бородий).

С достижением спортсменов и тренеров поздравил президент Федерации кикбоксинга Приморского края Виктор Тарабарин.

«Пять приморских спортсменов на мировой арене показали высокий уровень своей подготовки — это достойно уважения! Мы гордимся вами», — подчеркнул руководитель федерации.

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