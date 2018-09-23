Кикбоксёры Приморья везут из Италии пять медалей

23 Сент. 09:54 2018-09-23T09:54:30+03:00

Примечательно, что две высшие награды на счету девушек

Изменить размер текста: A A

23 сентября в итальянском Йезоло подошло к концу первенство мира по кикбоксингу. В соревнованиях принимала участие сборная команда федерации кикбоксинга Приморья. Приморцы вновь подтвердили звание сильнейших.

Несмотря на безжалостную конкуренцию, воспитанники приморской школы кикбоксинга завоевали пять медалей: две золотые, две серебряные и бронзовую.

Примечательно, что две высшие награды на счету девушек. Победительницами первенства мира стали Анна Полуцкая из Новопокровки в дисциплине «фулл-контакт» (тренер Алексей Байнякшин) и Полина Чуйко из Владивостока в дисциплине «фулл-контакт с лоу-киком» (тренер Юрий Бородий).

Серебряными призерами первенства мира стали уссурийская спортсменка Мария Башкина в дисциплине «К-1» (тренер Владимир Кофанов) и ее земляк Даниил Сурменко в дисциплине «фулл-контакт с лоу-киком» (тренер Андрей Подоплелов).

Бронзовой награды удостоен Алексей Баринов из Владивостока в дисциплине «фулл-контакт с лоу-киком» (тренер Юрий Бородий).

С достижением спортсменов и тренеров поздравил президент Федерации кикбоксинга Приморского края Виктор Тарабарин.

«Пять приморских спортсменов на мировой арене показали высокий уровень своей подготовки — это достойно уважения! Мы гордимся вами», — подчеркнул руководитель федерации.