Мощи крымского святого сотворят чудеса во Владивостоке

23 Сент. 10:44 2018-09-23T10:44:32+03:00

Ковчежец со святыми мощами Луки Крымского несколько дней будет доступен для поклонения

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Частица святых мощей святителя и чудотворца Луки Крымского будет доставлена в пределы Приморской митрополии.

Как ожидается, ковчег со святыней прибудет во Владивосток 1 октября.

Его доставят из Свято-Троицкого собора Симферополя, где покоятся мощи Луки Войно-Ясенецкого.

Известно, что и при жизни, и после окончания земного пути Лука Крымский являет многие чудеса. По его молитвам совершаются удивительные выздоровления.

Ковчежец со святыми мощами Луки Крымского несколько дней будет доступен для поклонения в Покровском кафедральном соборе Владивостока.