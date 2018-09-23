Мощи крымского святого сотворят чудеса во Владивостоке
Ковчежец со святыми мощами Луки Крымского несколько дней будет доступен для поклонения
фото - Владивостокская епархия
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Частица святых мощей святителя и чудотворца Луки Крымского будет доставлена в пределы Приморской митрополии.
Как ожидается, ковчег со святыней прибудет во Владивосток 1 октября.
Его доставят из Свято-Троицкого собора Симферополя, где покоятся мощи Луки Войно-Ясенецкого.
Известно, что и при жизни, и после окончания земного пути Лука Крымский являет многие чудеса. По его молитвам совершаются удивительные выздоровления.
Ковчежец со святыми мощами Луки Крымского несколько дней будет доступен для поклонения в Покровском кафедральном соборе Владивостока.