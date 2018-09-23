2018-09-23T12:00:42+03:00
Общество

Семьям тихоокеанцев выдадут почти 500 квартир во Владивостоке

К середине 2019 года планируют сдать в эксплуатацию еще семь домов для семей военнослужащих
Игорь Сорокин
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фото - архив авторафото - архив автора
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Два высотных дома во Владивостоке в микрорайоне «Снеговая падь» заселят военнослужащие Тихоокеанского флота до конца года.

Как рассказали в штабе ТОФ, дома, что пополнят региональный фонд служебного жилья, планируют сдать уже в декабре 2018 года. Речь идет о двух высотках на 489 квартир общей площадью более 30 тысяч квадратных метров.

Строительство домов в микрорайоне «Снеговая падь», где проживают военнослужащие Владивостокского гарнизона, находятся в завершающей стадии. Оба дома уже подключены ко всем сетям, выполнены общестроительные работы, на завершающем этапе отделка, монтаж электроснабжения и слаботочных сетей. Рядом с новостройками есть детские сады, школы, поликлиника, торгово-развлекательный центр.

Как сообщает пресс-служба ТОФ, программа жилищного строительства во Владивостоке будет продолжена. К середине 2019 года планируют сдать в эксплуатацию еще семь домов для семей военнослужащих.

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