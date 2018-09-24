Вечером Приморье вновь зальют дожди

24 Сент. 00:20 2018-09-24T00:20:38+03:00

Сегодня синоптики хотя бы обещают, что в крае не прогремят грозы, как это неожиданно случилось в воскресенье

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Сегодня, 24 сентября, погоду Приморья будут определять фронтальные разделы.

Это подразумевает переменную облачность. Местами небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах вероятны ливни, грозы. Ветер западный, северо-западный, умеренный, при грозе порывистый. Воздух +16...+21°C. Вода в Амурском заливе +20°C, в заливе Посьета +20°C, в бухте Находка +15°C.

Во Владивостоке переменная облачность, вечером возможен небольшой дождь (вероятность 50%). Ветер западный, северо-западный умеренный до сильного. Воздух +17...+19°C.

В Уссурийске переменная облачность, временами небольшой дождь (вероятность 80%). Ветер западный, северо-западный умеренный до сильного. Воздух +18...+20°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный до сильного. Воздух +18...+20°C.