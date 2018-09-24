Отдыхавших на острове под Владивостоком напугал смерч

24 Сент. 00:43 2018-09-24T00:43:01+03:00

Кстати, в 2018 году это уже не первый случай образования в Японском море тропических природных явлений

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Отдыхающие на острове Рейнеке наблюдали редкое природное явление — водяной смерч.

Как пишут «Вести: Приморье» со ссылкой на паблик @ussurtigr, снимки сделаны на берегу острова Рейнеке. Смерч возник в нескольких метрах от суши и не на шутку испугал отдыхающих и местных жителей.

Кстати, в 2018 году это уже не первый случай образования в Японском море тропических природных явлений. Летом водяной вихрь наблюдали в бухте Лукина в Хасанском районе. Однако в тот раз «незваный гость» вышел на сушу и смел со своего пути вещи отдыхающих.