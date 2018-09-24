Благодаря ливню Владивосток вновь опозорился перед китайцами
Хлеставший во Владивостоке добрую часть воскресенья ливень стал причиной досадного конфуза, случившегося с группой китайских туристов.
Как сообщает @vestiprim, на улице Авроровской утонул в луже автобус с китайскими туристами. К ним на помощь пришёл другой автобус. Пассажиры «утопленника» прямо посреди «озера» перешли на спасательный «борт» и отправились дальше по своим туристическим делам.
«Приговором» стал комментарий одного из подписчиков паблика «Вести: Приморье»: «Позорище, китайцы поржут с наших дорог».
Добавим, что на минувшей неделе в отпуск с последующей отставкой из мэрии ушел Леонид Вильчинский — вице-мэр, главным образом курировавший дорожное хозяйство столицы Приморья.