2018-09-24T01:14:25+03:00
Происшествия

Благодаря ливню Владивосток вновь опозорился перед китайцами

Чиновники любят повторять красивые речи о туристической привлекательности Приморья, а по факту туристы видят в городе грязь и разруху
Игорь Сорокин
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Хлеставший во Владивостоке добрую часть воскресенья ливень стал причиной досадного конфуза, случившегося с группой китайских туристов.

Как сообщает @vestiprim, на улице Авроровской утонул в луже автобус с китайскими туристами. К ним на помощь пришёл другой автобус. Пассажиры «утопленника» прямо посреди «озера» перешли на спасательный «борт» и отправились дальше по своим туристическим делам.

«Приговором» стал комментарий одного из подписчиков паблика «Вести: Приморье»: «Позорище, китайцы поржут с наших дорог».

Добавим, что на минувшей неделе в отпуск с последующей отставкой из мэрии ушел Леонид Вильчинский — вице-мэр, главным образом курировавший дорожное хозяйство столицы Приморья.

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