Подрядчика во Владивостоке наказали за разбомбленный асфальт

24 Сент. 01:36 2018-09-24T01:36:45+03:00

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Коммерсантов из «НТС Групп» оштрафовали за не завершенное в срок восстановление асфальтобетонного покрытия дороги, бордюрного камня и леерного ограждения на нескольких участках, где вёлся ремонт сетей.

Теперь подрядчику придется не только выполнить свои обязательства, но и заплатить штраф в 50 тысяч рублей.

Компания ремонтировала сети на Калинина, 107 — 109, участке от Интернациональной, 62 до Калинина, 55 и от Фадеева до Сахалинской, 1. Ордера на работы закончились, однако рабочие не справились в срок. Специалисты АТУ Первомайского района составили административные протоколы.

«Компанию „НТС Групп“ действительно оштрафовали. За нарушение новых правил благоустройства им предстоит заплатить 50 тысяч рублей. Кроме этого, компанию обязали немедленно приступить к исполнению договорных обязательств», — пояснили в административной комиссии района.

Кстати

Сотрудники административно-территориальных управлений и профильных подразделений мэрии ежедневно выходят в рейды по выявлению и привлечению к ответственности граждан и организаций за нарушение благоустройства, а именно — сброс мусора, парковку на газонах, вынос грязи со строек на колесах автомобилей и ряд других правонарушений.