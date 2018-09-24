2018-09-24T01:36:45+03:00
Общество

Подрядчика во Владивостоке наказали за разбомбленный асфальт

Специалисты АТУ Первомайского района составили административные протоколы
Игорь Сорокин
Поделиться:
фото - мэрия Владивостокафото - мэрия Владивостока
Изменить размер текста:

Коммерсантов из «НТС Групп» оштрафовали за не завершенное в срок восстановление асфальтобетонного покрытия дороги, бордюрного камня и леерного ограждения на нескольких участках, где вёлся ремонт сетей.

Теперь подрядчику придется не только выполнить свои обязательства, но и заплатить штраф в 50 тысяч рублей.

Компания ремонтировала сети на Калинина, 107 — 109, участке от Интернациональной, 62 до Калинина, 55 и от Фадеева до Сахалинской, 1. Ордера на работы закончились, однако рабочие не справились в срок. Специалисты АТУ Первомайского района составили административные протоколы.

«Компанию „НТС Групп“ действительно оштрафовали. За нарушение новых правил благоустройства им предстоит заплатить 50 тысяч рублей. Кроме этого, компанию обязали немедленно приступить к исполнению договорных обязательств», — пояснили в административной комиссии района.

Кстати

Сотрудники административно-территориальных управлений и профильных подразделений мэрии ежедневно выходят в рейды по выявлению и привлечению к ответственности граждан и организаций за нарушение благоустройства, а именно — сброс мусора, парковку на газонах, вынос грязи со строек на колесах автомобилей и ряд других правонарушений.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяный автогонщик пойдёт под суд за кровавое ДТП
Грабитель-рецидивист обокрал старика, но не ушёл от кулаков его племянника
Стивен Сигал метит в кресло губернатора Приморья
В Приморье производитель лепил наггетсы из свинины вместо курицы
В ЗАТО Фокино на заброшенном хлебозаводе нашли тело 12-летнего мальчика
У дальневосточного леопарда может появиться северокорейский хранитель
Под Находкой задержали убийцу и грабителя двух родственниц
Организаторов морской прогулки, в которой едва не погибли 42 человека, накажут СК и прокуратура
Истребители Су-34 разбомбили корабли в Японском море
Сейсмостойкая подпорная стена скоро появится на улице Громова
29 сентября - Всемирный день сердца
Из-за сломанного светофора жители Владивостока томятся в пробках и опаздывают на работу
Малышей Владивостока ждут на Дне рожденья тигрят
Приморье накроют туманы и облака
"На пересдачу!": ученик автошколы из Находки перевернулся в машине прямо на экзамене
В Приморье "горе-фермер" отдаст 20 тысяч рублей за то, что не рвал сорняки на арендованной земле
Гигантский лайнер навсегда останется на первом причале Владивостока
"Серийная адвокатша" развела 13 человек из Камень-Рыболова на 350 тысяч
Во Владивостоке ищут виновных в безумном происшествии
Опасная плодожорка подъела груши, которые везли для приморцев из Китая
Власти сняли режим ЧС в трёх муниципалитетах Приморья
Изменился телефонный номер контакт-центра Почты России