Рецидивисты из Находки сядут за нападение на стариков

24 Сент. 02:38 2018-09-24T02:38:48+03:00

Сейчас уголовное дело направлено в суд. Подсудимым грозит до двенадцати лет со штрафом

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В Приморье начался суд над рецидивистами из Находки, обвинёнными в нападении на пару пенсионеров.

Следственное подразделение ОМВД по Находке окончило работу над уголовным делом, возбуждённым против двоих уже судимых жителей Находки.

Установлено, что ночью мужчины ворвались в дом в селе Душкино и, угрожая ножом, ранили заявительницу и ее 71-летнего супруга. После этого разбойники похитили те немногие ценности, что нашлись у стариков, и скрылись. Ущерб составил около 50 тысяч рублей. Потерпевшие обратились в полицию.

Вскоре сотрудники угрозыска задержали двоих судимых жителей Находки 37 и 36 лет. В отделе задержанные признались в содеянном. При обысках, проведенных по местам жительства подозреваемых, изъят тот самый нож, с которым они пошли на дело.

Следственное подразделение ОМВД по Находке возбудило уголовное дело по статье УК РФ «Разбой с незаконным проникновением в жилище». 37-летнего фигуранта взяли под стражу, его соучастник отпущен под подписку о невыезде.

Сейчас уголовное дело направлено в суд. Подсудимым грозит до двенадцати лет со штрафом.