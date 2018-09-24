2018-09-24T02:38:48+03:00
Происшествия

Рецидивисты из Находки сядут за нападение на стариков

Сейчас уголовное дело направлено в суд. Подсудимым грозит до двенадцати лет со штрафом
Игорь Сорокин
Поделиться:
фото из архивафото из архива
Изменить размер текста:

В Приморье начался суд над рецидивистами из Находки, обвинёнными в нападении на пару пенсионеров.

Следственное подразделение ОМВД по Находке окончило работу над уголовным делом, возбуждённым против двоих уже судимых жителей Находки.

Установлено, что ночью мужчины ворвались в дом в селе Душкино и, угрожая ножом, ранили заявительницу и ее 71-летнего супруга. После этого разбойники похитили те немногие ценности, что нашлись у стариков, и скрылись. Ущерб составил около 50 тысяч рублей. Потерпевшие обратились в полицию.

Вскоре сотрудники угрозыска задержали двоих судимых жителей Находки 37 и 36 лет. В отделе задержанные признались в содеянном. При обысках, проведенных по местам жительства подозреваемых, изъят тот самый нож, с которым они пошли на дело.

Следственное подразделение ОМВД по Находке возбудило уголовное дело по статье УК РФ «Разбой с незаконным проникновением в жилище». 37-летнего фигуранта взяли под стражу, его соучастник отпущен под подписку о невыезде.

Сейчас уголовное дело направлено в суд. Подсудимым грозит до двенадцати лет со штрафом.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяный автогонщик пойдёт под суд за кровавое ДТП
Грабитель-рецидивист обокрал старика, но не ушёл от кулаков его племянника
Стивен Сигал метит в кресло губернатора Приморья
В Приморье производитель лепил наггетсы из свинины вместо курицы
В ЗАТО Фокино на заброшенном хлебозаводе нашли тело 12-летнего мальчика
У дальневосточного леопарда может появиться северокорейский хранитель
Под Находкой задержали убийцу и грабителя двух родственниц
Организаторов морской прогулки, в которой едва не погибли 42 человека, накажут СК и прокуратура
Истребители Су-34 разбомбили корабли в Японском море
Сейсмостойкая подпорная стена скоро появится на улице Громова
29 сентября - Всемирный день сердца
Из-за сломанного светофора жители Владивостока томятся в пробках и опаздывают на работу
Малышей Владивостока ждут на Дне рожденья тигрят
Приморье накроют туманы и облака
"На пересдачу!": ученик автошколы из Находки перевернулся в машине прямо на экзамене
В Приморье "горе-фермер" отдаст 20 тысяч рублей за то, что не рвал сорняки на арендованной земле
Гигантский лайнер навсегда останется на первом причале Владивостока
"Серийная адвокатша" развела 13 человек из Камень-Рыболова на 350 тысяч
Во Владивостоке ищут виновных в безумном происшествии
Опасная плодожорка подъела груши, которые везли для приморцев из Китая
Власти сняли режим ЧС в трёх муниципалитетах Приморья
Изменился телефонный номер контакт-центра Почты России