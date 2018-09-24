Названы "рекордсмены" по смертности рабочих в Приморье

24 Сент. 03:29 2018-09-24T03:29:29+03:00

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41 человек в Приморье умер на рабочем месте, еще 69 человек получили тяжелые травмы. Это данные за восемь месяцев 2018 года. О том, как уменьшить число смертей на производстве, говорили на заседании межведомственной комиссии по охране труда в Приморье.

Позицию профсоюзов представил технический инспектор приморской профсоюзной федерации Валерий Онисенков.

«Опыт расследования несчастных случаев показывает, что на многих предприятиях системы охраны труда неэффективны. Да, формально есть, конечно, инструкции и регламенты, но если за три квартала одного года в компании происходит два, три, четыре и даже пять происшествий, руководителя точно пора призвать к ответу, — отметил Онисенков. — По крайней мере, надзорные органы должны обратить внимание. Сегодня число проверок этой области сведено до минимума. Считаем, что надо приглашать таких работодателей на межведомственную комиссию. И дисквалифицировать за неоднократные нарушения трудового законодательства. Пока у нас не было ни одного прецедента», - пояснил Онисенков.

Как выяснилось, на предприятиях-нарушителях не все проходят обучение и проверку знаний по охране труда; нет порядка в обучении и проверке этих знаний; не разрабатываются инструкции по охране труда по профессиям и видам работ; документально не оформляется стажировка людей на рабочем месте; отсутствует система надзора руководителей за производством работ с повышенной опасностью.

Лидеры антирейтинга ФППК в этом году: Владивостокский морской торговый порт — пять случаев (один со смертельным исходом), Находкинская база активного морского рыболовства — четыре случая (два смертельных), АО «ГМК «Дальполиметалл» — три случая (один смертельный), АО «Дальморепродукт» — три случая (два смертельных), Находкинский филиал КГУП «Примтеплоэнерго — три случая (два смертельных), ФГБУ «Дальневосточный СРЗ» — три случая (один со смертельным исходом), АО «Энергоремонт» — два случая (один со смертельным исходом) и ООО «Дальрифер» — два случая (один смертельный).

Перечень злостных нарушителей теперь будут направлять в департамент труда и социального развития Приморского края, а руководителей компаний заслушивать на заседаниях Межведомственной комиссии по охране труда.

Еще одна тема, которую рассматривали на МВК — классификация смертей на рабочих местах. Например, 20 случаев гибели людей из 41 произошли от различных заболеваний. И чаще всего комиссии не признают здесь виновными работодателей. Профсоюзы считают, что они должны нести ответственность. Кстати, ранее Госинспекция труда такие случаи квалифицировала как связанные с производством. И если работодатель оспаривал это решение, проводила дополнительное расследование с привлечением представителя территориального объединения профсоюзов. Предложено вернуться к этой практике.