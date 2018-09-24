Льготы многодетным семьям объединят и монетизируют в Приморье

24 Сент. 03:48 2018-09-24T03:48:14+03:00

Максимальная выплата составит 2,5 тысячи рублей на ребенка в год, но такого потолка достигнут не все

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Депутаты комитета Законодательного Собрания по соцполитике и защите прав граждан рассмотрели проект поправок к закону «О соцподдержке льготников, проживающих в Приморье».

Как рассказал вице-губернатор Павел Серебряков, этот законопроект заменяет некоторые меры поддержки многодетных семей (по возмещению расходов на проезд обучающихся к месту обучения на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий, приобретение лекарств, посещение музеев и выставок) единой компенсацией в размере до 2500 рублей в год на каждого ребенка.

При введении единой выплаты увеличен общий размер выделяемых на одного ребенка денег и расширен список, на что они могут быть направлены. Теперь эти средства можно использовать также на приобретение школьных принадлежностей.

«Необходимо отметить, что в Приморье сейчас насчитывается более 5,6 тысяч многодетных семей. В них воспитываются 18 тысяч детей. Единая выплата поможет таким семьям подготовить детей к школе», — отметил председатель фракции «Единая Россия» Сергей Слепченко.

«К нам не раз поступали обращения граждан. При разработке законопроекта вопрос прорабатывался с Советом многодетных семей Приморья», — обратил внимание участников заседания председатель профильного комитета Игорь Чемерис.

«Нам надо расширять меры поддержки этой категории населения Приморья», — считает председатель краевого парламента Александр Ролик.

Депутаты комитета поддержали законопроект. Планируется, что уже 26 сентября его рассмотрят на заседании Законодательного Собрания.