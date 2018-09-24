Беспечный приморец лишился кошелька почти с сотней тысяч рублей

24 Сент. 04:34 2018-09-24T04:34:45+03:00

В отделе молодой человек признался в содеянном и пояснил, что похищенные деньги уже растратил

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Сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого в квартирной краже в Уссурийске.

В дежурную часть ОМВД по Уссурийску поступило сообщение 34-летнего местного жителя о том, что из окна квартиры на первом этаже в соседнем доме на улице Вокзальная дамба выпрыгнул неизвестный.

На место прибыли полицейские. Они опросили бдительного соседа, возможных очевидцев, установили жильца квартиры и осмотрели место происшествия.

В заявлении потерпевший указал, что из квартиры украли кошелек с 95 тысячами рублей. Со слов мужчины, жилье он арендует, а в момент преступления находился во Владивостоке. Ориентировку на подозреваемого направили наружным нарядам полиции.

Вскоре по подозрению в краже сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД по Уссурийску задержали 22-летнего судимого местного жителя. В отделе молодой человек признался в содеянном и пояснил, что похищенные деньги уже растратил.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до шести лет. Подозреваемого взяли под стражу.