2018-09-24T06:41:25+03:00
Общество

Тигриный герой летит во Владивосток после сложнейшей операции в Москве

В сентябре в одной из клиник Москвы Павлу успешно провели сложнейшую операцию по восстановлению повреждённого после встречи с тигрицей лица
Игорь Сорокин
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Сегодня сотрудника WWF России Павла Фоменко, пострадавшего от амурского тигра, после сложнейшей операции в московской клинике выписали домой. Мужчина возвращается в родной Владивосток.

Напомним, в марте в Приморье Павел трудился в реабилитационном центре для тигров. На тот момент там содержались шесть тигров, в том числе и тигрица с тигрятами, которых готовили к вакцинации. Совершая обход, Павел проходил мимо этой тигрицы. Видимо, хищница решила, что детям грозит опасность. Она напала на Павла, и решётка не выдержала. Контакт был коротким, но зверь успел нанести удары в голову и левое плечо.

К счастью, Павел выжил. Врачи в Приморье поставили его на ноги, и буквально через несколько дней после выписки он, невзирая на травмы, уже участвовал в оперировании раненой браконьерами тигрицы.

Мужество Павла заметили на самом высоком уровне. 27 апреля на заседании попечительского совета Российского географического общества Владимир Путин оценил заслуги Павла и пожелал ему скорейшего выздоровления.

В сентябре в одной из клиник Москвы Павлу успешно провели сложнейшую операцию по восстановлению повреждённого после встречи с тигрицей лица.

«WWF России выражает искреннюю признательность и благодарность врачам, вернувшим нашего товарища в строй», — говорит Игорь Честин, директор WWF России.

Сам Павел после выписки из больницы поблагодарил врачей, а также всех, кто его поддерживал, и пообещал поскорее вернуться к работе по сохранению тигров:

«Низкий поклон врачам, медсестрам и персоналу. Молодцы они, всё по-честному „слепили“. Сейчас на самолёт — и домой. Спасибо, ребята, всем, кто незримо был со мной, кто мне помогал. Ваша помощь мне очень нужна и очень важна. Впереди много дел, свершений. Мы ещё повоюем за нашу родную природу».

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