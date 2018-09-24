Студентов года выберут в Приморье

24 Сент. 08:13 2018-09-24T08:13:37+03:00

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Продолжается прием заявок на региональный этап российской премии «Студент года — 2018». Участниками премии могут стать очники вузов до 25 лет и очники колледжей до 23 лет.

Премия проходит в 14 номинациях и направлена на выявление студентов, имеющих особые достижения в области науки, творчества, спорта, журналистики, молодежной политики, студенческого лидерства, общественной деятельности и добровольчества.

«Главная цель премии — поддержка и поощрение достижений студентов. В прошлом году участие в очном этапе приняли 40 студентов. В этом году мы также ожидаем активное участие студентов, которые заявляют о себе как о творческой личности, молодом ученом, спортсмене, журналисте, добровольце, общественнике или студенческом лидере», — отметила директор департамента по делам молодежи Елена Томчук.

Премия включат два этапа — заочный и очный. Для участия в заочном этапе необходимо до 28 сентября направить на konkurs.pkorsm@gmail.com пакет документов. Участники, успешно прошедшие заочный этап, будут приглашены для участия в очном этапе премии, который состоится 12 октября во Владивостоке.

За более подробной информацией можно обращаться по телефону: +7 (914) 429-28-59 (Анна Горковенко).