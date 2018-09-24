2018-09-24T08:17:53+03:00
Общество

Приморцам угрожают очередным тайфуном

Трами может оказаться не менее разрушительным, чем «Мангхут»
Максим Аверкин
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Этой уже 24-й тайфун в этом сезонеЭтой уже 24-й тайфун в этом сезонеФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
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В Тихом океане появился супертайфун, которому присвоили название «Трами». Пока он постепенно смещается к юго-восточному побережью Китая от западной стороны Филиппин.

По данным метеорологической службы Тайваня, скорость ветра в центральной части циклона доходит до 48 метров в секунду, а его порывы - 58 м/с. Давление составляет 975 гПа. Как передаёт инстаграм-паблик pogoda_25_region, что тайфун не менее разрушительный чем предыдущий - «Мангхут», который обрушился на Филиппины и Китай.

На данный момент он движется в сторону Тайваня, и пока существует два сценария развития событий. В первом случае он отправится на Китай, где и потеряет свою силу. Во втором – не дойдёт до КНР и отправится на Японию. В этом случае он может оказать влияние на погоду в Приморье – сильные дожди с ураганным ветром.

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