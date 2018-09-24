Жителя Владивостока подкараулили на большой дороге за долги

24 Сент. 08:43 2018-09-24T08:43:04+03:00

Если в течение 10 дней приморец не погасит задолженность, микроавтобус выставят на торги

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В межрайонном отделе судебных приставов по розыску должников, их имущества и розыску детей УФССП Приморья находилось разыскное дело о взыскании задолженности в 81 тысячу рублей за коммунальные платежи у жителя краевой столицы.

Мужчина всячески скрывал свое место жительства и имущество. Единственное, что должнику не удалось скрыть — его микроавтобус Toyota Noah. Владея этой информацией, судебный пристав завел разыскное дело.

Вскоре удалось выяснить, что неплательщик неофициально работает в сфере грузоперевозок, и его маршрут регулярно проходит через улицу Бородинскую во Владивостоке. Там и установили наблюдение. Судебные приставы оперативно разыскали автомобиль и вручили его владельцу постановление об аресте транспорта.

Если в течение 10 дней приморец не погасит задолженность, микроавтобус выставят на торги.