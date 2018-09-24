2018-09-24T09:02:01+03:00
Общество

Затопленным приморцам выплатили почти 66,6 миллиона рублей

Режим чрезвычайной ситуации регионального характера продолжает действовать в Приморье в границах 16 муниципалитетов
Игорь Сорокин
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На понедельник, 24 сентября, жителям Приморья, пострадавшим от наводнения, выплачено компенсаций на 66,4 миллиона рублей из краевого бюджета. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты.

Выплаты получили 5 098 семей. Из них по 10 тысяч рублей получили 4 057 человек в связи с утратой урожая на земельном участке, по 10 тысяч рублей на восстановление поврежденного жилого дома — 728 человек.

По 50 тысяч рублей за частичную утрату имущества выплачено 254 гражданам, по 100 тысяч рублей за полную утрату имущества — 59 гражданам. Работа 103 оценочных комиссий в Приморье продолжается.

Напомним, врио губернатора Приморья распорядился материально помочь пострадавшим семьям в максимально сжатый срок. Постановлением главы региона 31 августа изменен порядок выплат компенсаций. Теперь для получения выплат за частичную и полную утрату имущества жителям не обязательно иметь договор страхования.

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