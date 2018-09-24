2018-09-24T09:23:11+03:00
Происшествия

Арестанту в Приморье передали алкогольный "Привет"

Арестованный, естественно, горячительной посылки не дождался
Игорь Сорокин
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фото из архивафото из архива
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Сотрудники СИЗО-3 в Уссурийске пресекли передачу ухищрённо запрятанного алкоголя.

Досматривая передачу от гражданина И. одному из арестованных, младший инспектор отдела режима вместе с оперативниками пресек попытку передачи запрещенных предметов на режимную территорию.

В двух пакетах яблочного сока «Привет» нашлась жидкость со специфическим запахом алкоголя. Таким образом, в деянии гражданина И. усматриваются признаки административного правонарушения.

Протокол передали в судебные органы Уссурийска. Арестованный, естественно, горячительной посылки не дождался.

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