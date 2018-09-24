Арестанту в Приморье передали алкогольный "Привет"
Арестованный, естественно, горячительной посылки не дождался
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Сотрудники СИЗО-3 в Уссурийске пресекли передачу ухищрённо запрятанного алкоголя.
Досматривая передачу от гражданина И. одному из арестованных, младший инспектор отдела режима вместе с оперативниками пресек попытку передачи запрещенных предметов на режимную территорию.
В двух пакетах яблочного сока «Привет» нашлась жидкость со специфическим запахом алкоголя. Таким образом, в деянии гражданина И. усматриваются признаки административного правонарушения.
Протокол передали в судебные органы Уссурийска. Арестованный, естественно, горячительной посылки не дождался.