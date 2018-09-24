Родина IKEA и Карлсона станет ближе Владивостоку

24 Сент. 10:24 2018-09-24T10:24:28+03:00

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Мэр Владивостока провел протокольную встречу с чрезвычайным и полномочным послом Швеции в РФ Петером Эриксоном.

Виталий Веркеенко предложил почетному гостю рассмотреть возможность открытия во Владивостоке генконсульства, а также укрепить двухсторонние связи подписанием договора городов-побратимов с одним из муниципалитетов Швеции.

На предложение главы Владивостока об открытии генконсульства Швеции, посол ответил: «Сейчас в России работает только одно генконсульство Швеции, в Санкт-Петербурге. В этом году мы закрыли генконсульства в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, но видим возможности вашего города и рассмотрим открытие во Владивостоке».

«Владивосток — один из трех моих любимых городов России, — заявил Петер Эриксон. — При этом остальные два — это Екатеринбург (хотя он не такой красивый и там нет моря) и Ростов-на-Дону. Что объединяет эти три города? Они наполнены жизненной энергией, люди в них хотят творить».

Присутствующий на встрече советник по культуре посольства Швеции в РФ Стефан Ингварссон отметил, что Швеция является партнером культурных проектов, которые воплощаются во Владивостоке. Например, кинофестиваля «Меридианы Тихого», а также выставок в Центре современного искусства «Заря».

Участники иностранной делегации отметили работу с муниципальной молодежной библиотекой «Бук», куда приходят новинки из Швеции. В планах — сотрудничество в области кино и музыкального образования, ведь посол Швеции в России играет в рок-группе, как и директор Владивостокской библиотечной сети Сергей Соловьев. Пока ведутся активные переговоры по российско-шведскому книжному фестивалю на центральной площади Владивостока.

Вице-мэр Игорь Ткаченко и советник главы столицы Приморья Юрий Быстров отметили, что городские власти открыты для сотрудничества, и уже в следующем году шведские компании смогут влиться в День тигра, День города и другие.

«Я вижу Владивосток городом фестивалей и творчества», — заявил Стефан Ингварссон.

Глава города отметил, что во Владивостоке действительно уже много культурных площадок, а благодаря проектам федерального масштаба их будет еще больше.

«Мы готовы заключить договор о сотрудничестве и дружбе с одним из ваших городов, — сказал Виталий Веркеенко. — Мы дружим с активными городами разных стран, не обязательно, чтобы у них были порт или море. В моем понимании побратимство должно основаться на конкретных точках соприкосновения и планах по сотрудничеству в сфере экономики, культуры и туризма. Побратимами должны становиться те города, на которые хочется равняться, хочется быть похожими и у которых есть чему поучиться».

Глава Владивостока отметил, что ценит опыт развития шведской Ikea в России, но компания официально не представлена на Дальнем Востоке. На что посол ответил, что первые шаги шведского бизнеса во Владивостоке уже сделаны — в одном из торговых центров совсем скоро откроется магазин известного скандинавского бренда.

«Во Владивостоке работают семь генеральных консульств и 16 почетных консулов иностранных государств. Ни один город России, кроме столиц, не может похвастаться таким вниманием. Мы должны по максимуму использовать это преимущество», — сказал Веркеенко.