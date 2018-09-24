2018-09-24T10:55:06+03:00
Общество

Благоустройство Нагорного парка во Владивостоке наткнулось на земельный вопрос

Качество и своевременность работ, эффективность расходования бюджетных денег, учет мнения жителей — на особом контроле
Игорь Сорокин
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Заседание Общественного совета по проекту «Городская среда» прошло во Владивостоке.

Прежде всего члены совета проанализировали промежуточные итоги воплощения проекта «Единой России» в 2018 году.

Так, сопредседатель регионального Общественного совета партпроекта «Городская среда» Майя Шалунова рассказала о ходе благоустройства общественных пространств во Владивостоке.

Стоит отметить, что кроме пяти первоначально отобранных по результатам народного рейтингового голосования территорий, в программу благоустройства за счет экономии были включены еще три объекта: сквер имени А.И. Щетининой, парк на о. Попов и общественная территория в районе ул. Енисейской, 23.

Качество и своевременность работ, эффективность расходования бюджетных денег, учет мнения жителей — на особом контроле. С этой целью представители «ЕР» регулярно выезжают на объекты. Такие же инспекции проедут по объектам и ближе к концу года.

На заседании обсудили и проект благоустройства Нагорного парка во Владивостоке. Член Общественного совета Кирилл Батанов сообщил о планах инициативной группы горожан по преобразованию этой территории при поддержке мэрии. На эти цели планируют привлечь внебюджетные инвестиции — порядка 30 миллионов рублей. Однако пока земельный участок находится в федеральной собственности, и его перевод под управление муниципалитетом на уровне региона невозможен. Члены рабочей группы обратились с просьбой содействовать в юридическом урегулировании вопроса и нашли поддержку.

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