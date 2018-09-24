2018-09-24T11:53:40+03:00
Происшествия

Таможенники Дальнего Востока за месяц изъяли женьшеня на 9 миллионов рублей

Всего в 2018 году сотрудники ДВОТ возбудили четыре уголовных дела по фактам контрабанды в Китай корней женьшеня
Игорь Сорокин
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450 корней дикорастущего женьшеня на сумму более 9 миллионов рублей изъяла Дальневосточная оперативная таможня в сентябре

Две партии корней дикорастущего женьшеня общей массой 5,5 кг изъяли сотрудники Дальневосточной оперативной таможни в сентябре. Контрабандным вывозом ценных дикоросов промышляли китайцы. Стоимость изъятых корней специалисты оценили в 9,1 млн рублей.

Первую партию корней женьшеня более чем в 2 кг таможенники обнаружили в международном автобусе, выезжающем в Дуннин. Китайский водитель при задержании сознался, что намеревался за 2 тысячи юаней содействовать соотечественникам и вывести в Поднебесную полученные от них корни женьшеня. Скрыть запрещенный груз от таможенного контроля он попытался в заранее подготовленном тайнике в салоне автобуса под пассажирским сиденьем. В изъятых свертках специалисты насчитали 123 сырых корня женьшеня, в том числе и очень крупные — массой до 79 граммов. Их стоимость составила 4,7 млн рублей.

Вторую партию корней женьшеня массой почти 3,5 кг китайский гражданин пытался вывезти в Суйфэньхэ в железнодорожном локомотиве. Ценный товар он согласился вывезти в Китай за вознаграждение в 1,5 тысячи юаней. Свертки с женьшенем были спрятаны в труднодоступных полостях машинного отделения. Запрещенный товар таможенники изъяли. В свертках были упакованы 327 корней дикорастущего женьшеня. Их специалисты оценили в 5,4 млн рублей.

Оба китайца задержаны и помещены в следственный изолятор. ДВОТ возбудила два уголовных дела по статье УК РФ «Контрабанда стратегически важных товаров в крупном размере». Санкция предусматривает от трех до семи лет со штрафом до миллиона рублей.

Всего в 2018 году сотрудники ДВОТ возбудили четыре уголовных дела по фактам контрабанды в Китай корней женьшеня. У нарушителей изъято в общей сложности 12 кг корней на сумму около 20 миллионов рублей.

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