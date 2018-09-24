2018-09-24T12:23:56+03:00
Происшествия

Сутенёр и его верная команда пошли под суд в Приморье

Проституток был не так много - всего пять, но одна из девушек оказалась несовершеннолетней
Игорь Сорокин
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фото - pixabay.comфото - pixabay.com
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В Приморье перед судом предстанет организатор и девять участников группировки, зарабатывающей на секс-услугах.

Следователи СКР по Приморскому краю завершили работу над уголовным делом против троих мужчин и семи женщин. В зависимости от роли каждого они обвиняются по статьям «вовлечение в занятие проституцией», «организация занятия проституцией», «похищение человека» и других преступлениях.

Следствие установило, что в 2017 году судимый безработный житель Владивостока решил наладить в Артеме и Владивостоке криминальный бизнес на проститутках. В свою преступную деятельность он вовлек еще девять человек. Каждый участник преступной группы выполнял отведенную ему роль и получал долю от прибыли.

В результате в занятие проституцией были вовлечены пять девушек, из них одна — несовершеннолетняя.

Следствие собрало достаточно доказательств, уголовное дело направлено в суд.

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