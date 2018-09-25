2018-09-25T11:02:39+03:00
Общество

"На пересдачу!": ученик автошколы из Находки перевернулся в машине прямо на экзамене

Кандидат в водители не учёл скорость попутных авто и не убедился в безопасности манёвра
Софья КУЧИНА
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Фото: тот самый "приус", "Экипажи ДПС"Фото: тот самый "приус", "Экипажи ДПС"
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В Находке случилось страшное ДТП, сообщает "Комсомолка" со ссылкой на паблик "Экипажи ДПС". Ученик автошколы, сдавая экзамен, не убедился по зеркалам в безопасности манёвра и начал перестраиваться на соседнюю полосу. Видимо всё-таки заметив, что по полосе мчится Nissan GTR , он решил вернуться обратно. Однако гонщик "не оценил" метаний "учебки" и на полном ходу врезался в неё. От удара Toyota Prius улетел в кювет и перевернулся.

Сейчас в соцсети разгорелся спор, кто же всё-таки виноват в ДТП: водитель Nissana, развивший слишком высокую скорость и из-за этого протаранивший новичка, или всё таки водитель "приуса", не смотрящий по зеркалам и не учитывающий скорость потока попутных ТС.

ДТП Находка.

Напоминаем, ещё недавно в интернете набрал бешеную популярность ролик о том, как жительница Китая, сдавая на права, перевернула машину инструктора. Видео стало настоящим мемом в соцсетях. Теперь у приморцев есть отличный шанс создать свой демотиватор на эту же тему.

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