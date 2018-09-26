Малышей Владивостока ждут на Дне рожденья тигрят

СЕГОДНЯ 01:53 2018-09-26T01:53:42+03:00

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В последние выходные сентября во Владивостоке пройдёт один из любимых праздников горожан - День тигра.

Начнётся он со Дня рождения тигрят - мероприятие пройдёт в субботу 29 сентября на Спортивной Набережной. Начало в 12.00. Для ребят выступят артисты и музыканты города, а на локальных площадках можно будет поучаствовать в мастер-классе по изготовлению фигур из воздушных шариков, расписать глиняный медальон, сделать аквагрим или "тигриную зарядку".

Чуть позже здесь наградят учеников начальной школы за лучшие рисунки, а также малышей из детских садов, которык участвовали в конкурсе чтецов. Не останутся без внимания и победители конкурса эко-мода.

Напоминаем, уже в это воскресенье по Владивостоку пройдёт карнавальное шествие в честь Дня Тигра. Праздничные колонны в 10 утра построятся возле ЦДТ и ровно в 12 начнут свой путь до центральной площади.