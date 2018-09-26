2018-09-26T03:10:14+03:00
Общество

Сейсмостойкая подпорная стена скоро появится на улице Громова

Подпорные стены по всему городу ремонтируют строители
Софья КУЧИНА
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Фото: vlc.ruФото: vlc.ru
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Новую подпорную стену начали строить во Владивостоке на улице Громова, в районе четвёртого дома. Как сообщила пресс-служба городской администрации, ремонт делают в рамках программы «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство территории Владивостокского городского округа». Совсем скоро прочная конструкция начнёт служить надёжной защитой.

Подобные работы, к слову, сейчас идут на Терешковой, 3а, Океанском проспекте, 110 и Адмирала Спиридонова, 15.

На некоторых участках уже появились новенькие сейсмостойкие сооружения. Например, на Борисенко, 8. Стройка также закончилась ещё и на Русской 59/1. А вот подпорные стены на Героев Тихоокеануев, Нейбута, Командорской, Юмашева, Гульбиновича, Добровольского, Кипарисовой и Ватутина всё ещё ждут своей очереди. Успеют ли строители закончить работы до наступления холодов - неизвестно, но городские власти обещают, что уже в этом году они дождутся своего часа.

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