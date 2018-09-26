2018-09-26T03:32:10+03:00
Общество

29 сентября - Всемирный день сердца

Всемирный день сердца принято отмечать двадцать девятого сентября. У праздника есть постоянный девиз, который обращает внимание общественности на существующие проблемы - «Сердце для жизни».
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Сердечно – сосудистые заболевания ( ССЗ) представляют собой одну из наиболее значимых проблем общества России. Каждый год данная проблема приводит к гибели 17,3 миллионов людей. Более того, в настоящее время более двадцати трех миллионов людей в России страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, многие из которых даже не знают о наличии у них повышенных цифр артериального давления.

В Приморском крае первичная заболеваемость среди взрослого населения сердечно-сосудистой патологией составляет 2 625,7 на 100 000 населения, а показатели смертности от ишемической болезни сердца – 316,9, от острого инфаркта миокарда – 94,6 на 100 000 населения.

Все эти печальные цифры позволяют задуматься о том, что Всемирный день сердца является поистине важным для нас. Риски получить ССЗ существенно повышаются из-за высокого кровяного давления, увеличенного содержания глюкозы и холестерина в крови, курения, избыточных килограммов, физической инертности, недостатка свежих фруктов и овощей, состояния хронического стресса. Таким образом, каждый человек, который стремится вести правильный образ жизни, получает возможность для улучшения своего состояния здоровья.

Большую роль здесь играет своевременное информирование населения о влиянии факторов риска на формирование сердечно-сосудистых заболеваний, значении диспансеризации и необходимости ведения здорового образа жизни. Для этого медицинская общественность Приморского края проводит массовые пропагандистские мероприятия для создания мотивации у приморцев к укреплению и сохранению своего здоровья.

Так, Краевой центр медицинской профилактики КГБУЗ «ВКДЦ» организует выезды в Надеждинский, Михайловский, Шкотовский, Черниговский районы, Уссурийск, где специалисты Центра проведут две акции - «Прогулка с врачом» и «10000 шагов – путь к здоровью». Во время акций жители смогут получить консультации по здоровому образу жизни, измерить артериальное давление, обучиться навыкам рациональной двигательной активности.

Подобные мероприятия» в рамках Всемирного дня сердца будут проводиться и во Владивостоке.

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