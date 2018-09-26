В Приморье производитель лепил наггетсы из свинины вместо курицы

СЕГОДНЯ 09:53 2018-09-26T09:54:00+03:00

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Специалисты «Приморской межобластной ветеринарной лаборатории» Россельхознадзора выявили фальсификат в полуфабрикатах и фарше от уссурийского производителя. Как показал анализ, в мясном фарше была курица, а в наггетсах - свинина, хотя обычно их делают из мяса птицы. Лаборанты проверили 45 килограммов продукции и теперь уверены, что предприниматель попросту заменял часть мяса более дешёвым сырьём.

Теперь у бизнесмена отзовут декларацию на серийный выпуск куриных котлеток и фарша. Результаты исследования уже внесли в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора.