2018-09-26T10:15:15+03:00
Общество

Стивен Сигал метит в кресло губернатора Приморья

Актёр заявил о своих намерениях на встрече с приморскими поклонниками
Софья КУЧИНА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Американский актёр Стивен Сигал метит в губернаторы Приморского края, - об этом он сегодня сообщил на творческой встрече с поклонниками, которая прошла в рамках фестиваля "Меридианы Тихого". На вопрос, не желает ли он возглавить местный "Белый дом" звезда боевиков ответил - "С удовольствием. Я представляю интересы президента Путина".

Действительно ли Сигал включится в предвыборную гонку и какие у него шансы на победу - мы даже не будем гадать. Однако то, что его предки родом из Приморья мастер боевых искусств рассказывает чуть ли не при каждой встрече с прессой.

Напомним, только на прошлой неделе Избирком Приморья признал результаты голосования во втором туре выборов губернатора Приморья недействительными. Из-за махинаций со стороны обоих кандидатов - Андрея Ищенко и Андрея Тарасенко край останется без легитимного главы на неопределённый срок.

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