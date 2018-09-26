Пьяный автогонщик пойдёт под суд за кровавое ДТП

СЕГОДНЯ 11:05 2018-09-26T11:05:00+03:00

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Заместитель прокурора Арттёма утвердил обвинение против местного жителя, который сбил двух женщин. По версии следствия, в апреле 2018 пьяный мужчина на «Nissan Wingroаd» ехал по дороге «Владивосток – Находка – п. Восточный» . Не справившись с управлением он врезался в леера. Из-за этого две пассажирки "винограда" погибли на месте, третий пассажир получил тяжёлые травмы.

Прокурор направил дело в Артёмовский горсуд на рассмотрение.