2018-09-27T01:00:56+03:00
Общество

Четверг во Владивостоке будет хмурым, но без дождя

Растущее давление может сказаться на самочувствии метеозависимых приморцев - будьте осторожны!
Игорь Сорокин
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Сентябрьские закаты во Владивостоке не могут не радовать глазСентябрьские закаты во Владивостоке не могут не радовать глазФото: Игорь Сорокин
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Специалисты приморского гидрометцентра делятся прогнозом на сегодня.

В четверг, 27 сентября, погоду в Приморья задаёт поле повышенного давления. Это подразумевает, что по краю, в том числе и во Владивостоке, возможен мелкий дождь. В прибрежных районах утром опускается туман. Ветер западный, северо-западный слабый до умеренного. Воздух нагреется до +16...+21°C. Вода в Амурском заливе +18°C, в заливе Посьета +19°C, в бухте Находка +15°C.

Во Владивостоке день пройдет в переменной облачности, однако заметных осадков синоптики не прогнозируют, мелкий дождь вероятен лишь около 16:00. Ветер северо-западный умеренный. Воздух прогреется до +18...+20°C.

В Уссурийске всё та же небольшая облачность, без дождя. Ветер северо-западный умеренный. Воздух +19...+21°C.

Переменная облачность не минует и Находку, здесь тоже день без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Воздух +18...+20°C.

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