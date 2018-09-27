Разгулявшиеся тигры перекроют центр Владивостока
В ближайшее воскресенье, 30 сентября, во Владивостоке уже в девятнадцатый раз отметят День тигра. Увы, помимо радости и веселья этот праздник принесёт жителям города и некоторые неудобства.
Так, из-за карнавала, который пройдет по Океанскому проспекту от Покровского парка до главной площади, будут временно ограничены движение и парковка транспорта в центральных районах города. А именно:
— С 6:00 до 23:00 — на парковке у администрации Приморья;
— С 10:20 до 13:20 по Океанскому проспекту: от перекрестка с Октябрьской до перекрестка с Советской;
— С 11:50 до 14:00: по Океанскому проспекту от перекрестка с Октябрьской до центральной площади Владивостока;
по Алеутской: от перекрестка с Семеновской до перекрестка с Первой Морской.
В указанное время будет действовать объезд по улицам Уборевича, Алеутской, переулку Павленко, Партизанскому проспекту, проспекту Красного Знамени.
Напомним, что на прошлой неделе, 22 сентября, горожане также столкнулись с транспортными ограничениями в центре Владивостока. В тот раз они были связаны с коммерческим марафоном, главным спонсором которого выступил Samsung и ради которого мэрия почему-то сочла возможным перекрыть городские магистрали.