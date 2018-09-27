2018-09-27T01:39:11+03:00
Общество

Разгулявшиеся тигры перекроют центр Владивостока

Буквально каждые выходные из-за всевозможных фестивалей, марафонов, карнавалов горожане вынуждены терпеть неудобства
Игорь Сорокин
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фото - мэрия Владивостокафото - мэрия Владивостока
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В ближайшее воскресенье, 30 сентября, во Владивостоке уже в девятнадцатый раз отметят День тигра. Увы, помимо радости и веселья этот праздник принесёт жителям города и некоторые неудобства.

Так, из-за карнавала, который пройдет по Океанскому проспекту от Покровского парка до главной площади, будут временно ограничены движение и парковка транспорта в центральных районах города. А именно:

— С 6:00 до 23:00 — на парковке у администрации Приморья;

— С 10:20 до 13:20 по Океанскому проспекту: от перекрестка с Октябрьской до перекрестка с Советской;

— С 11:50 до 14:00: по Океанскому проспекту от перекрестка с Октябрьской до центральной площади Владивостока;

по Алеутской: от перекрестка с Семеновской до перекрестка с Первой Морской.

В указанное время будет действовать объезд по улицам Уборевича, Алеутской, переулку Павленко, Партизанскому проспекту, проспекту Красного Знамени.

Напомним, что на прошлой неделе, 22 сентября, горожане также столкнулись с транспортными ограничениями в центре Владивостока. В тот раз они были связаны с коммерческим марафоном, главным спонсором которого выступил Samsung и ради которого мэрия почему-то сочла возможным перекрыть городские магистрали.

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