Из старых развалюх приморцев переселили в новые развалины

СЕГОДНЯ 02:11 2018-09-27T02:11:04+03:00

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Эксперты приморского отделения Общероссийского народного фронта, отслеживая ход программы по расселению аварийного жилья, обнаружили в Уссурийске два непростых дома. Хотя их построили для переселенцев всего три года назад, заселяться туда не имеет никакого смысла — оба дома также можно считать аварийными.

Как рассказал сопредседатель приморского штаба ОНФ Александр Федоров, общественники выяснили, что два многоквартирных дома на улице Теодора Тихого в Уссурийске были сданы в 2015 году для расселения аварийного жилфонда. Однако сейчас уже эти дома требуют ремонта несущих конструкций, фундамента, систем отопления и вентиляции. Такое плачевное состояние нельзя объяснить иначе, как нарушениями, которые допустил нерадивый застройщик.

«Мы на месте осмотрели оба дома. Приморцы жалуются на повышенную влажность и проблемы с отоплением. На стенах многочисленные трещины. При этом обращения граждан в мэрию Уссурийска не повлекли реакции. Неясно, как завершенные всего три года назад дома сегодня могут быть в таком состоянии. Для решения проблемы жильцам пришлось за свои деньги заказать техобследование домов. Естественно, оно выявило целый „букет“ нарушений. В результате в том состоянии, в котором они сейчас, эти домане пригодны для жилья», — сообщил Федоров.

Как рассказали в штабе ОНФ, экспертиза показала, что при строительстве застройщик нарушил нормы и правила, а это привело к изъянам систем отопления и вентиляции и некачественному остеклению квартир. Налицо деформация фундамента и стен. Иначе говоря, без срочного ремонта жить в домах на Теодора Тихого просто опасно.

Между тем, ситуация еще не потеряна окончательно. По заключению экспертов, если срочно провести ремонт, в «новом аварийном» жилье будет вполне комфортно. При этом в управляющей компании вообще нет технической документации на дома. Это оставляет загадку: по каким проектам они строились и был ли у застройщика необходимый для капстроительства пакет документов.

«Мы обратились в прокуратуру Приморья. Считаем, что надзорный орган должен проверить соблюдение застройщиком российских законов, соответствие построенного жилья проекту. Также надо выяснить, каким образом при таком состоянии домов вообще получены заключения о соответствии техрегламентам и иным нормативным правовым актам, каким образом их ввели в эксплуатацию», — заметил Федоров.