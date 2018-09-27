ЦИК: смена власти в Приморье не повлияет на выборы
Центризбирком не затянул с комментарием по поводу назначения нового врио губернатора Приморского края.
Как сообщил зампредседателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев, назначение Олега Кожемяко временно исполняющим обязанности губернатора и его намерение участвовать в выборах никак не касаются их сроков.
«Ничего не меняется. Это повторные выборы, которые проводятся в течение трёх месяцев», — заверил Булаев.
Ранее «Комсомольская правда» — Владивосток сообщала, что выборы в Приморье пройдут не позднее 16 декабря. Их проведение обойдется бюджету примерно в 290 миллионов рублей.
Напомним, 26 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о назначении губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко врио губернатора Приморья. Сам Кожемяко согласовал с президентом свое участие в приморских выборах.
О намерении повторно баллотироваться в губернаторы заявлял и участник первого и второго тура, депутат приморского парламента от КПРФ Андрей Ищенко. Результаты второго тура были отменены из-за многочисленных нарушений.
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