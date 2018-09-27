2018-09-27T02:29:05+03:00
Общество

ЦИК: смена власти в Приморье не повлияет на выборы

О своем намерении участвовать в выборах губернатора в декабре заявили уже два претендента
Игорь Сорокин
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Центризбирком не затянул с комментарием по поводу назначения нового врио губернатора Приморского края.

Как сообщил зампредседателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев, назначение Олега Кожемяко временно исполняющим обязанности губернатора и его намерение участвовать в выборах никак не касаются их сроков.

«Ничего не меняется. Это повторные выборы, которые проводятся в течение трёх месяцев», — заверил Булаев.

Ранее «Комсомольская правда» — Владивосток сообщала, что выборы в Приморье пройдут не позднее 16 декабря. Их проведение обойдется бюджету примерно в 290 миллионов рублей.

Напомним, 26 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о назначении губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко врио губернатора Приморья. Сам Кожемяко согласовал с президентом свое участие в приморских выборах.

О намерении повторно баллотироваться в губернаторы заявлял и участник первого и второго тура, депутат приморского парламента от КПРФ Андрей Ищенко. Результаты второго тура были отменены из-за многочисленных нарушений.

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