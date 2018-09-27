Элла Памфилова пожелала застрелиться "горе-экспертам" по Приморью

СЕГОДНЯ 03:25 2018-09-27T03:25:48+03:00

Негодование главы Центризбиркома вызвали популистские заявление о том, что новые выборы можно было и не назначать

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В минувшую среду, 26 сентября, Центризбирком вновь собрался для обсуждения выборов в Приморье. Главной темой стали анализ допущенных ошибок и их предотвращение на повторных выборах в декабре.

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова эмоционально отреагировала на заявления о том, что можно было якобы просто пересчитать голоса за вычетом вбросов и фальсификаций, а не назначать новые выборы.

«Когда горе-эксперты нагло врут в СМИ, что можно было это пересчитать... Пусть застрелятся за свою ложь!», — заявила Памфилова.

Напомним, 26 сентября Владимир Путин подписал указ о назначении врио сахалинского губернатора Олега Кожемяко врио губернатора Приморья. Кожемяко попросил президента согласовать его участие в приморских выборах, которые пройдут не позднее 16 декабря.