Элла Памфилова пожелала застрелиться "горе-экспертам" по Приморью
В минувшую среду, 26 сентября, Центризбирком вновь собрался для обсуждения выборов в Приморье. Главной темой стали анализ допущенных ошибок и их предотвращение на повторных выборах в декабре.
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова эмоционально отреагировала на заявления о том, что можно было якобы просто пересчитать голоса за вычетом вбросов и фальсификаций, а не назначать новые выборы.
«Когда горе-эксперты нагло врут в СМИ, что можно было это пересчитать... Пусть застрелятся за свою ложь!», — заявила Памфилова.
Напомним, 26 сентября Владимир Путин подписал указ о назначении врио сахалинского губернатора Олега Кожемяко врио губернатора Приморья. Кожемяко попросил президента согласовать его участие в приморских выборах, которые пройдут не позднее 16 декабря.
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