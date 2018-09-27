2018-09-27T04:01:45+03:00
Происшествия

Суд Приморья защитил молодую мать от произвола банкиров

для этого в дело пришлось вмешаться прокуратуре, не сдавшейся после первого отказа
Игорь Сорокин
Поделиться:
фото - архив КПфото - архив КП
Изменить размер текста:

Прокуратура в суде восстановила право жительницы Приморья на материнский капитал.

Прокуратура Находки проверила обращение горожанки о нарушении ее права на господдержку после рождения ребёнка.

Как оказалось, материнский капитал, поступивший на счет заявительницы, родившей девочку, был списан банком в счет долга за электроэнергию.

Между тем, федеральный закон прямо запрещает подобный произвол, так как деньги, поступившие на счет, могут быть потрачены исключительно на определенные цели, к которым никак не относится оплата ЖКХ. Учитывая это, прокурор Находки обратился в суд.

Первая инстанция отказала прокурору, но на решение районного суда прокуратура подала апелляцию в краевой.

Судебная коллегия по гражданским делам Приморского краевого суда согласилась с прокурором, признав списание банком средств материнского капитала незаконными. Кроме этого, суд обязал банк вернуть деньги заявительнице.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Иностранец побоями добивался от жительницы Владивостока любви и ласки
Мэрия Владивостока "шерстит" нелегальные киоски и ларьки
Нового года во Владивостоке станет вдвое больше
Обнаглевшие малолетки дважды влезли в чужую квартиру в Приморье
"Старородящую" самку леопарда с котенком удалось заснять в Приморье
Нападавшего на школьников грабителя изобличили во Владивостоке
Почта России во Владивостоке открыла продажу оригинальных японских товаров
Олегу Кожемяко нашли преемницу на Сахалине
Хорошо известного врио представят Приморью в пятницу
Приморский коммерсант хранил в морозилке 18 тонн тухлой рыбы
Приморца арестовали за пьяную езду на машине из автосервиса
Оркестр Росгвардии даст открытый концерт во Владивостоке
Элла Памфилова пожелала застрелиться "горе-экспертам" по Приморью
Житель Владивостока украл всю зарплату работницы детсада
ЦИК: смена власти в Приморье не повлияет на выборы
Из старых развалюх приморцев переселили в новые развалины
Разгулявшиеся тигры перекроют центр Владивостока
Четверг во Владивостоке будет хмурым, но без дождя
Пьяный автогонщик пойдёт под суд за кровавое ДТП
Грабитель-рецидивист обокрал старика, но не ушёл от кулаков его племянника