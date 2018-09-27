Суд Приморья защитил молодую мать от произвола банкиров

СЕГОДНЯ 04:01 2018-09-27T04:01:45+03:00

для этого в дело пришлось вмешаться прокуратуре, не сдавшейся после первого отказа

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Прокуратура в суде восстановила право жительницы Приморья на материнский капитал.

Прокуратура Находки проверила обращение горожанки о нарушении ее права на господдержку после рождения ребёнка.

Как оказалось, материнский капитал, поступивший на счет заявительницы, родившей девочку, был списан банком в счет долга за электроэнергию.

Между тем, федеральный закон прямо запрещает подобный произвол, так как деньги, поступившие на счет, могут быть потрачены исключительно на определенные цели, к которым никак не относится оплата ЖКХ. Учитывая это, прокурор Находки обратился в суд.

Первая инстанция отказала прокурору, но на решение районного суда прокуратура подала апелляцию в краевой.

Судебная коллегия по гражданским делам Приморского краевого суда согласилась с прокурором, признав списание банком средств материнского капитала незаконными. Кроме этого, суд обязал банк вернуть деньги заявительнице.