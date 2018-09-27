Оркестр Росгвардии даст открытый концерт во Владивостоке

СЕГОДНЯ 04:33 2018-09-27T04:33:08+03:00

Для слушателей прозвучат вальсы, марши, танго, а также немало других мелодий

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Военный оркестр даст уличный концерт во Владивостоке в День пожилого человека.

Военный оркестр приморского управления Росгвардии порадует горожан любимыми ретро-мелодиями и современными произведениями 1 октября. Концерт начнется в 15:00 на площадке у Дома молодежи (к/т «Иллюзион»).

В городском управлении по исполнению программ по поддержке населения рассказали, что музыканты под управлением худрука и дирижёра Олега Зубилина готовы порадовать не только пожилых горожан, но и всех, кто любит живую музыку в оригинальном исполнении. Для слушателей прозвучат вальсы, марши, танго, а также немало других мелодий.