Приморца арестовали за пьяную езду на машине из автосервиса

СЕГОДНЯ 05:13 2018-09-27T05:13:28+03:00

Проверка очень быстро показала, что у молодого человека вообще нет водительских прав

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10 суток ареста получил приморец за пьяные гонки без прав.

В дежурную часть ОМВД по Уссурийску обратился с заявлением тридцатилетний житель поселка Сибирцево. Молодой мужчина рассказал, что, из автомастерской на улице Крестьянской украли его оставленный на ремонт Nissan Sirena.

На место выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили заявителя и возможных очевидцев. В Уссурийске ввели план «Перехват». Наружные наряды сориентировали на розыск машины и задержание угонщика.

В итоге очень скоро сотрудники Госавтоинспекции заметили похищенный автомобиль на улице Волочаевской. За рулем сидел, вне всякого сомнения, пьяный 26-летний житель поселка Новошахтинский. Проверка очень быстро показала, что у молодого человека вообще нет водительских прав. Автомобиль поместили на стоянку временного задержания.

Задержанного доставили в отдел, где он и признался в содеянном. Приморец пояснил, что приятельствует со слесарем автосервиса. Накануне вечером они вместе пьянствовали в автобоксе. Дождавшись, когда приятель уснет, горе-водитель завладел ключами от автомобиля, чтобы устроить себе ночную автопрогулку.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до пяти лет общего режима.

Однако еще до уголовного суда правонарушителю дали десять суток административного ареста за пьяную езду без водительских прав.