Приморский коммерсант хранил в морозилке 18 тонн тухлой рыбы
Свыше 18 тонн рыбьих голов с вышедшим сроком годности обнаружили инспекторы межрегионального управления Россельхознадзора на рыбоперерабатывающем предприятии в Артёме. Продукция, не успевшая уйти в переработку, изъята.
Во время согласованной с краевой прокуратурой внеплановой проверки на соблюдение ветеринарного законодательства выяснилось, что юрлицо, производящее и продающее морепродукты в Артёме, хранит «просрочку».
Так, в одном из рефрижераторов предприятия оказались мороженые головы трески — более 18 тонн — с истекшим в ещё августе сроком годности.
Опасная для здоровья продукция изъята и помещена на изолированное хранение. В ближайшее время её утилизируют или уничтожат. На владельца возбудили административное дело: нарушителю предстоит выплатить штраф.