Приморский коммерсант хранил в морозилке 18 тонн тухлой рыбы

СЕГОДНЯ 06:25 2018-09-27T06:25:56+03:00

Опасная для здоровья продукция изъята и помещена на изолированное хранение

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Свыше 18 тонн рыбьих голов с вышедшим сроком годности обнаружили инспекторы межрегионального управления Россельхознадзора на рыбоперерабатывающем предприятии в Артёме. Продукция, не успевшая уйти в переработку, изъята.

Во время согласованной с краевой прокуратурой внеплановой проверки на соблюдение ветеринарного законодательства выяснилось, что юрлицо, производящее и продающее морепродукты в Артёме, хранит «просрочку».

Так, в одном из рефрижераторов предприятия оказались мороженые головы трески — более 18 тонн — с истекшим в ещё августе сроком годности.

Опасная для здоровья продукция изъята и помещена на изолированное хранение. В ближайшее время её утилизируют или уничтожат. На владельца возбудили административное дело: нарушителю предстоит выплатить штраф.