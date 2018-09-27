Хорошо известного врио представят Приморью в пятницу

СЕГОДНЯ 07:12 2018-09-27T07:22:47+03:00

Официальное представление Олега Кожемяко в новой должности состоится в пятницу

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В пятницу, 28 сентября, в 10:00 представителям органов власти, силовикам, общественникам и журналистам официально представят нового временно исполняющего обязанности губернатора Приморья Олега Кожемяко.

Как сообщала "Комсомольская правда" - Владивосток, указ о назначении Кожемяко на приморский пост подписал 26 сентября российский президент Владимир Путин.

На встрече с Путиным Олег Кожемяко заявил о своём намерении участвовать в выборах губернатора Приморского края. Они, напомним, состоятся не позже 16 декабря и обойдутся бюджету примерно в 290 миллионов рублей.

Добавим, что Кожемяко - коренной приморец, родился и вырос в Черниговке, занимался здесь бизнесом и даже входил в Совет Федерации от Приморского края.