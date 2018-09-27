Олегу Кожемяко нашли преемницу на Сахалине

СЕГОДНЯ 07:38 2018-09-27T07:38:31+03:00

В отличие от Приморского края тут обошлось без сюрпризов и неожиданностей

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Глава областного правительства Вера Щербина временно возглавила Сахалинскую область из-за перехода губернатора Олега Кожемяко на работу в Приморье.

«Сейчас председатель правительства Сахалина Вера Щербина исполняет обязанности главы региона после ухода Олега Кожемяко на пост врио губернатора Приморского края», — рассказали в сахалинском правительстве.

Как сообщала «Комсомольская правда» — Владивосток, российский лидер Владимир Путин в среду принял отставку врио главы Приморья Андрея Тарасенко и подписал указ о назначении на эту должность Олега Кожемяко.

Сам Кожемяко, сообщивший президенту о намерении участвовать в зимних губернаторских выборах в Приморье, пока еще находится в Москве. Его официальное представление в новой должности назначено на пятницу, 28 сентября.