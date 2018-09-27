Нападавшего на школьников грабителя изобличили во Владивостоке

СЕГОДНЯ 08:05 2018-09-27T08:05:27+03:00

Мужчина считал, что нашел очень простой и безопасный способ заработка

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Во Владивостоке судят грабителя, не постыдившегося напасть на школьников.

Прокурор Ленинского района утвердил заключение по уголовному делу, возбуждённому за грабёж. Как считает следователь, преступление произошло на школьном дворе. Подкараулив двух безобидных учеников, фигурант схватил их и потребовал отдать ему смартфоны.

Дети, испугавшись расправы, отдали злоумышленнику купленные родителями гаджеты. Налётчик поспешил скрыться с места преступления, а вскоре объявился в ломбарде, куда и сдал похищенное, а деньги спокойно потратил на свои надобности. Грабитель никак не ожидал, что очень скоро его «навестят» оперативники, а после опознания потерпевшими дела его пойдут совсем плохо.

Санкция статьи предполагает до четырех лет лишения свободы.