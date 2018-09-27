"Старородящую" самку леопарда с котенком удалось заснять в Приморье

СЕГОДНЯ 09:18 2018-09-27T09:18:51+03:00

Сам по себе случай уникален и меняет представления ученых о биологических процессах леопардов

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Научные сотрудники приморского национального парка «Земля леопарда» впервые в его истории зафиксировали «возрастную» самку дальневосточного леопарда с котенком. Ученые получили редчайший снимок благодаря фотоловушкам.

«Возраст кошки — десять лет, и вот она окотилась. Принято было считать, что репродуктивный возраст около восьми лет. Перед нами уникальный случай. Этот факт изменил представления о репродуктивном возрасте самок редкой кошки», — сообщил руководитель нацпарка «Земля леопарда» Виктор Бардюк в пресс-центре «Интерфакс — Дальний Восток» во Владивостоке.

Бардюк уточнил, что, по имеющимся у ученых данным, дальневосточный леопард живет около 13-14 лет. По его словам, пожилую самку, родившую котенка, ученые зовут Софией.

«В 2011 году на нее надели радиоошейник. Затем сигнал потерялся, и несколько лет ее судьба оставалась под вопросом. Получили новые данные лишь благодаря фотоловушкам», — добавил Бардюк.

По словам директора нацпарка, София и сейчас носит радиоошейник: автоматический сброс почему-то не сработал. Но это не мешает «матери-героине» жить и растить котенка.