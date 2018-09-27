2018-09-27T10:11:29+03:00
Происшествия

Обнаглевшие малолетки дважды влезли в чужую квартиру в Приморье

При этом юные преступники не нашли ничего лучше, как похитить копилку с деньгами
Игорь Сорокин
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В Красноармейском районе сотрудники уголовного розыска по горячим следам раскрыли кражу со взломом.

В дежурную часть отделения полиции № 15 МО МВД «Дальнереченский» с заявлением о краже обратился 33-летний житель села Рощино. Мужчина сообщил, что из его квартиры украли деньги и мобильный телефон. На место прибыла следственно-оперативная группа.

Вскоре сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили личности и местонахождение злоумышленников. Ими оказались двое несовершеннолетних местных жителей.

В отделе подозреваемые пояснили, что, улучив момент, когда хозяина не было дома, они взломали замок, проникли в квартиру и, похитив копилку с деньгами, скрылись. Однако после этого обнаглевшие от безнаказанности подростки по просьбе своего приятеля — племянника хозяина дома — вернулись в жилище и прихватили мобильный телефон.

Деньги из копилки — 2,5 тысячи рублей — взломщики потратили, а вот телефон удалось изъять и вернуть владельцу.

Сейчас с нарушителями работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Материалы переданы в Следственный комитет.

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