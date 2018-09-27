Обнаглевшие малолетки дважды влезли в чужую квартиру в Приморье
В Красноармейском районе сотрудники уголовного розыска по горячим следам раскрыли кражу со взломом.
В дежурную часть отделения полиции № 15 МО МВД «Дальнереченский» с заявлением о краже обратился 33-летний житель села Рощино. Мужчина сообщил, что из его квартиры украли деньги и мобильный телефон. На место прибыла следственно-оперативная группа.
Вскоре сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили личности и местонахождение злоумышленников. Ими оказались двое несовершеннолетних местных жителей.
В отделе подозреваемые пояснили, что, улучив момент, когда хозяина не было дома, они взломали замок, проникли в квартиру и, похитив копилку с деньгами, скрылись. Однако после этого обнаглевшие от безнаказанности подростки по просьбе своего приятеля — племянника хозяина дома — вернулись в жилище и прихватили мобильный телефон.
Деньги из копилки — 2,5 тысячи рублей — взломщики потратили, а вот телефон удалось изъять и вернуть владельцу.
Сейчас с нарушителями работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Материалы переданы в Следственный комитет.