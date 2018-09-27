Нового года во Владивостоке станет вдвое больше

СЕГОДНЯ 11:03 2018-09-27T11:03:26+03:00

Концепция «раздвоения» площадки празднования Нового года обсуждалась с 2014 года

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Приближающийся Новый 2019 год Владивосток будет встречать не только на центральной площади, но и на набережной Спортивной гавани. Такую идею утвердил мэр Владивостока на совещании со специалистами управления культуры.

Как сообщили в управлении культуры, концепция «раздвоения» площадки празднования Нового года обсуждалась с 2014 года. Но только сейчас депутаты думы Владивостока дозрели до выделения денег на этот проект. Разработкой концепции занимается творческая мастерская «33+1» во главе с Павлом Шугуровым, который и выступил инициатором разделения праздничных гуляний по двум площадкам.

Так, главная елка останется на центральной площади Владивостока, украшенной праздничной иллюминацией. Здесь же развернется новогодняя ярмарка — таким образом Владивосток поддержит мировые тренды.

На второй площадке, которой станет набережная Спортивной гавани, построят новогодний городок. Здесь пройдут праздничные гулянья, поставят ледяные горки, проведут праздничные выступления.

Кстати

В свое время Павел Шугуров выступал с экстравагантной идеей — сдвинуть памятник Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке, чтобы он не «делил» площадь пополам.