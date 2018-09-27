Мэрия Владивостока "шерстит" нелегальные киоски и ларьки

СЕГОДНЯ 11:37 2018-09-27T11:37:35+03:00

Как определил идею Виталий Веркеенко, пора перейти от «торговли для торговли» к «торговле для людей»

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Все легальные нестационарные торговые объекты Владивостока нанесены на карту города в геоинформационной системе — по точным координатам границ земельных участков.

Как сообщили в мэрии, для каждого объекта в системе создана инфокарточка, где указано название предприятия или фамилия предпринимателя, вид торговли, тип объекта и его площадь, адресная привязка, реестровый номер и другие сведения. На сегодня таких объектов 1405.

Все НТО внесены в геоинформационную систему по поручению мэра в соответствии с изменившимся законодательством. Такая информация повысит прозрачность и упорядоченность торговли, даст возможность эффективнее контролировать, где объект стоит законно, а где — самовольно. Сведения доступны как представителям власти и правоохранительных органов, так и гражданам.

Напомним, по поручению главы города во Владивостоке проводится реформа системы НТО. Как определил идею Виталий Веркеенко, пора перейти от «торговли для торговли» к «торговле для людей».

Как рассказали в управлении экономического развития, в администрации разработан проект новой схемы размещения НТО, в которую на сегодня входит 1156 объектов.

Плата по уже заключенным между администрацией Владивостока и представителями бизнеса соглашениям поступает в муниципальный бюджет. По сведениям специалистов управления экономического развития, до конца года в рамках реформы НТО поступит около 11 миллионов рублей. Эти деньги позволят решать важные городские задачи, такие как ремонт дорог, школ и детских садов, благоустройство и другие.