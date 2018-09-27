2018-09-27T12:29:25+03:00
Происшествия

Иностранец побоями добивался от жительницы Владивостока любви и ласки

За попытку изнасилования мужчину отправили на общий режим, приговор вступит в силу в ближайшее время
Игорь Сорокин
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фото - из архивафото - из архива
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Во Владивостоке окончено судебное слушание по делу о сексуальном преступлении

Первореченский суд вынес приговор иностранцу по статье УК РФ «покушение на изнасилование».

Как установил суд, преступление произошло в июне в одной из квартир по проспекту Красного Знамени. Будучи уже крепко пьяным, подсудимый решил добиться секса от девушки, которая веселилась с ним в одной компании.

Оставшись наедине, подавляя сопротивление потерпевшей, злоумышленник избил ее руками и ногами, а также пригрозил, что если та будет отбиваться, то он забьёт её до смерти.

После этого мужчина пытался изнасиловать девушку, однако его заметила родственница потерпевшей, которая вызвала полицию. В результате потерпевшая пострадала не только телом, но и душой — моральные мучения также учтены правосудием.

Признав подсудимого виновным, суд назначил ему 1 год 8 месяцев общего режима. Приговор в силу пока не вступил.

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