2018-09-28T01:10:55+03:00
Общество

В последний рабочий день недели будет солнечно

Во Владивостоке температура воздуха поднимется до 19 градусов
Софья КУЧИНА
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Фото: ПримпогодаФото: Примпогода
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Сегодня, 28 сентября, погоду Приморского края определяет поле повышенного атмосферного давления. Небольшая облачность, без осадков. Утром в отдельных районах туман. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +18...+23°C. Температура воды в Амурском заливе +19°C, в заливе Посьета +18°C, в бухте Находка +14°C.

Во Владивостоке облачно, без осадков. Ветер северный, со второй половины южный умеренный. Температура воздуха +17...+19°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха +19...+21°C.

В Находке переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, со второй половины дня южный слабый до умеренного. Температура воздуха +18...+20°C.

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